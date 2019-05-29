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29.05.19 13:26

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків протестувальників увірвалися до Львівської міської ради та зламали замок до вхідних дверей.

Про це повідомляють у прес-службі міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 01

"Протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Зчинилася штовханина і бійка", - відзначають у ЛМР.

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Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 02

Як повідомляє видання "Твоє місто", після цього учасники мітингу увірвалися в приміщення міськради. Під час штурму протестувальники мали з собою ніж, що зафіксували камери спостереження, а серед учасників акції помітили неповнолітніх.

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 03

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Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 04

Серед протестувальників - ГО "Рабів до раю не пускають", ГО "Розвиток суспільства", ВКФ "Патріот", Нацкорпус Львівщини та інші. Зазначається, що вони неодноразово намагалися зірвати роботу виконавчого комітету і сесії. Зокрема, минулої п'ятниці під час засідання виконавчого комітету протестувальники зірвали засідання і облили фарбою чиновників. У міськраді ці протести пов'язують із забороною продавати в МАФах пиво та алкогольні напої, яка почала діяти з 1 травня.

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 05

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