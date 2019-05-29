Депутати сільради на Одещині провернули низку схем, щоб вкрасти з бюджету понад 5 млн. ФОТО

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними спецслужби, зловмисники "заробляли" за рахунок "мертвих душ". Вони "наймали" до себе підставних осіб і списували з бюджету гроші їм на зарплату. Ще одним способом "заробітку" було укладання фіктивних договорів. Таким чином вони отримували гроші за будівництво, ремонт і благоустрій, яких в реальності не було.

За попередніми підрахунками своєю діяльністю зловмисники завдали збитків місцевому бюджету на більш ніж 5 мільйонів гривень.

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За цим фактом ведеться кримінальне провадження. У підозрюваних провели обшуки, в ході яких знайшли документацію, що підтверджує версію СБУ.

За зловживання службовим становищем зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





