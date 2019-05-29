Прокуратура повідомила про підозру батькам, які вбили свою п'ятирічну дочку і спалили тіло в печі. ФОТО

Про це повідомив в Facebook генпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Луценка, у ході слідства встановлено, що ще у березні 2015 року за позовом органу опіки рішенням райсуду відібрано у батьків їхню малолітню дитину, без позбавлення батьківських прав та передано на опікування службі у справах дітей Овруцької райдержадміністрації для подальшого влаштування. Дівчинці було надано статус сироти та її влаштовано до одного з дитячих будинків сімейного типу.

Однак згодом, як відзначає генпрокурор, через втручання громадських активістів, біологічними батьками вказане рішення суду оскаржено у апеляційному порядку і постановою Апеляційного суду Житомирської області від 11.04.2018 апеляційну скаргу батьків задоволено, після чого дитину їм повернули.

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"Сьогодні прокуратурою розпочато провадження за фактом службової недбалості працівників Служби у справах дітей та Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Овруцької РДА, а також Словечанської об’єднаної територіальної громади, як органу опіки, при здійсненні контролю за виконанням батьківських обов’язків батьками дитини, внаслідок чого настала смерть дитини", - повідомив Луценко.



