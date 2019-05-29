На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття. Зеленський наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - підкреслив президент.

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Зеленський зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", на якій йому розповіли про затримки з виплатою заробітної плати. Президент провів нараду щодо нічної аварії і ситуації на шахті.









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Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.