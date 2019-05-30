"Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі "Інформаційного спротиву", передає Цензор.НЕТ.

"Що ж собою являє Республіка КаZантип на 5-й рік окупації, можна побачити з фотографій, які напередодні були опубліковані в соціальних мережах відвідувачами цього рейв-кладовища. Поіржавілого і розтягнутого по частинах місцевими любителями металобрухту і боярки", - зазначає автор статті.

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Фестиваль КаZантип не проводиться в Криму з моменту його окупації Росією в 2014 році. У серпні 2016 року, після того, як на території Попівки другий рік поспіль заборонили проведення КаZантипа, так звана "прокурорка Криму" Поклонська заявила що фестиваль заборонений "назавжди".