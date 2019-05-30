Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Мега-поліграфа" у Facebook.

"Є кілька дуже проблемних позицій. Проблема №1 - вода. Потрібні ємності (харчові 3*1000 і 3*200 л); 1500 км шланга і 3 ручні (немає електрики) помпи. Терористи дуже активно застосовують ПТКР - останнім часом мінус водовозка і джип. За планом водовозка має зупинятися в безпечному місці, після чого вода буде перекачуватися за допомогою ручної помпи; 4 холодильники, 2 морозильні камери - через їх відсутність хлопці змушені змінювати продукти, що швидко псуються, на консерви; 2 бензопили, 4 пилки Дружба-2; лопати/кирки - хоча б по 10 шт.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають волонтери, існують борги, пов'язані з ремонтом техніки.

"У ремонті зараз 2 генератори і 1 бензопила (не сплачено). Привезли із собою в ремонт 2 холодильники і 1 морозильну камеру - теж чекають фінансування. Висить борг за ремонт переданої таблетки - майже 7000 грн. Нива вже заводиться, двигун у порядку - чекає ремонту гідравліки. Чекає фінансування. Найближчим часом до нас мають притягти в ремонт ще 4 машини", - додали в "Мега-поліграфі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" їдуть у район проведення ООС: потрібна допомога з купівлею деталей для швидкої, а також деяких інших необхідних для бійців речей. СПИСОК

Волонтери також надали звіт про попередні закупівлі для армії.

"Заїжджали у 25-й і 46-й батальйони 54-ї бригади, 1-й та 2-й 93-ї бригади, Піски, 34-й і медики 57-ї бригади, 137-ї та 88-ї 35-ї бригади, 32-ї РЕАП (хлопці приїхали до нас самі) і, традиційно, "на море".

Разом передано: УАЗ "таблетка"; єврокуби - 4; ємності харчові 50-300 л - 14; газові балони: 50 л - 6,5 л - 4 + газові плити і поверхні - 10; бензопили - 3; пралка напівавтомат - 2; кабель СІП4 2*25 - 1000 м; кабель мідний 2*2,5 - 300 м; набори комбінованих ключів і головок - 8 і 5; інверторний генератор 0,7 кВт; шуруповерт, 2 "болгарки"; свердла по металу, диски відрізні великі і маленькі 50 і 20; електроди - 10 кг; акумулятори 75 і 95 Ач; ключ роторний "м'ясорубка" - 2; заклепочник; скоби - 1300; домкрат 5 т - 3; лопата "американка" - 40; електрофурнітура (розетки/вимикачі/патрони тощо) - близько 300 од.; 4G модем з антеною; рукавички ПВХ - 500; колуни - 12; ручна пила - 12; молотки та ін. дрібний інструмент - близько 30 од.; банери - близько тонни (для нас це безпрецедентно багато); ковролін; термобокси; медикаменти - 1 палета; побутова хімія та засоби гігієни - 2 палети; антифриз - 3 тонни (тут ми просто допомогли з доставкою з Києва)", - йдеться в повідомленні.





















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