Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито "скоїв ДТП". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"На стаціонарний телефон у квартиру на проспекті Оболонському подзвонив невідомий, який розповів власниці, що начебто її син потрапив у ДТП, тож потрібні гроші. Невдовзі на порозі її оселі з'явився "кур'єр", якому вона віддала усі заощадження - понад 100 тисяч гривень та 1300 доларів США", - йдеться в повідомленні.

На вулиці в автомобілі шахрая чекав його спільник. Коли зловмисник вийшов від потерпілої з грошима, він сів у машину - та вони поїхали у напрямку вулиці Мілютенка.

"Жінка повідомила в поліцію про те, що трапилося, тож правоохоронці швидко зреагували та невдовзі заблокували рух транспортного засобу втікачів і затримали їх. Під час огляду салону машини поліцейські вилучили понад 170 тисяч гривень, майже 1500 доларів США та мобільні телефони, які вони використовували під час скоєння злочинів", - уточнили в поліції.

Підозрюваними виявилися уродженці Запорізької області - 1973 та 1990 років народження. Молодший із них вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

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Встановлено також, що аферисти причетні до ще двох аналогічних правопорушень, котрі вони вчинили у столиці, ошукавши громадян. Кожного разу до Києва зловмисники приїжджали лише на кілька днів, винаймали квартиру, а після злочинів поверталися додому. У столичній квартирі, де востаннє оселилися "гастролери", правоохоронці провели обшуки, звідки вилучили 53 тисячі гривень, 500 євро та 600 доларів США, а також золоті вироби.













Поліцейські також встановили, що телефонні дзвінки потерпілим надходили з виправних установ, розташованих на території Запорізької області. Зараз встановлюють інших активних учасників злочинної групи, які діяли спільно із підозрюваними. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Найближчим часом суд визначить для фігурантів міру запобіжного заходу

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