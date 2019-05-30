СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол. ФОТО

Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до протиправної діяльності зловмисник залучив посередника - колишнього керівника цього ж військкомату у відставці.
Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав від місцевого жителя плату за сприяння в ухиленні від призову і видачу військового квитка про непридатність до проходження строкової служби за станом здоров'я.
Посередника затримали під час передачі черговому призовнику "оплаченого" військового квитка.
Зараз встановлюються всі обставини справи й інші факти протиправної діяльності затриманих. До розслідування справи залучена військова прокуратура. Вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину.