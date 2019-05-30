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30.05.19 18:43

СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол. ФОТО

Воєнком одного з районних військових комісаріатів Одеської області вимагав гроші з молодих людей, які не бажали проходити військову службу. За "послугу" він брав у середньому по 500 доларів, залежно від платоспроможності.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до протиправної діяльності зловмисник залучив посередника - колишнього керівника цього ж військкомату у відставці.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав від місцевого жителя плату за сприяння в ухиленні від призову і видачу військового квитка про непридатність до проходження строкової служби за станом здоров'я.

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Посередника затримали під час передачі черговому призовнику "оплаченого" військового квитка.

СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол 01

СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол 02

Зараз встановлюються всі обставини справи й інші факти протиправної діяльності затриманих. До розслідування справи залучена військова прокуратура. Вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину.

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