СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол. ФОТО

Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до протиправної діяльності зловмисник залучив посередника - колишнього керівника цього ж військкомату у відставці.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав від місцевого жителя плату за сприяння в ухиленні від призову і видачу військового квитка про непридатність до проходження строкової служби за станом здоров'я.

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Посередника затримали під час передачі черговому призовнику "оплаченого" військового квитка.

Зараз встановлюються всі обставини справи й інші факти протиправної діяльності затриманих. До розслідування справи залучена військова прокуратура. Вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину.