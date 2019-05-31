ДБР затримало співробітника "Київтрансгазу" на хабарі $12 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

"За даними слідства, керівник групи з магістральної охорони "Київтрансгазу" вимагав і отримав неправомірну вигоду в розмірі 12000 доларів США від власників земельних ділянок, які здійснюють забудову на своїх ділянках нібито з порушеннями норм чинного законодавства", - заявили в бюро.

Зараз проводяться обшуки за місцем роботи затриманого.

Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаної з вимаганням (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

Співробітникові "Київтрансгазу" загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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