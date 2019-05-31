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31.05.19 14:06

Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в смт Краматорськ, спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Донецького гарнізону здійснюють досудове розслідування за фактами збуту наркотичної речовини співробітником регіонального органу Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, працівник одного з підрозділів СБУ, що дислокується в Донецькій області, залучивши до своєї противоправної діяльності цивільну особу, неодноразово постачав наркотичний засіб наркозалежним місцевим мешканцям. У межах розпочатого кримінального провадження слідчі теруправління ДБР задокументували факти продажу речовини рослинного походження зеленого кольору. За висновком експертизи, речовина, яку продавав правоохоронець, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. 30 травня 2019 року під час спроби збуту чергової партії наркотиків правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. У разі доведення провини співробітника СБУ йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна

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Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР 01
Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР 02
Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР 03

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