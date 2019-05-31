Тимчасово повірена у справах США в Україні Квін прибула до Києва. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні посольства США, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні співробітники Посольства США в Києві під час загальних зборів привітали тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін. Вона прибула в Україну 28 травня 2019 р." - йдеться в повідомленні

З 2013 року по квітень 2019 року пані Квін працювала на посаді виконувача обов’язків заступника Голови Місії/ міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того Крістіна працювала на посаді виконувача обов’язків заступника Голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радника з економічних питань у Посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті Президента. Крістіна також працювала в Посольстві США в Москві, Росії; в Місії США в Європейському Союзі в Брюсселі, Бельгії; у Посольстві США в Манілі, на Філіппінах. У Державному департаменті США у Вашингтоні, окрузі Колумбія, Квін працювала над питаннями відносин з Європейським Союзом та двосторонніх відносин зі Словенією.

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Крістіна Квін народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі, та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.



