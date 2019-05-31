Жадан виступив на підтримку волонтерського намету в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"У Харкові, я знаю, люблять рок-музику, і я радий, що люди нас чекали, тепло зустріли. Взагалі Харків - особливе місто. Приїжджаючи сюди, ми завжди сподіваємося на краще, і сьогодні ми це відчули: слоган "Все для перемоги!" нас об'єднав", - зазначив Жадан.

У концерті, окрім рок-групи "Жадан і собаки", також взяли участь українські колективи "Папа Карло" і Alcohol Ukulele.

За словами ведучої концерту, засновниці проекту "Мистецькі вівторки", який діє в Харкові, Марко Терен, організатори розраховували зібрати на площі півтисячі людей, але прийшло набагато більше глядачів.

"Є два приводи для концерту: суд відмовив представникам Харківської міськради в обмеженні протесту на площі Свободи, тому намет стоятиме, і це треба відзначити. До того ж, музика - кращий засіб для об'єднання людей, яке сьогодні дуже необхідно, щоб відстоювати свої права і боротися з сепаратизмом", - наголосила Марко Терен.







Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.

18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.

20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.

Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.