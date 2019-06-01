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01.06.19 09:30
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків. ФОТОрепортаж
31 травня 297 юнаків отримали атестати про закінчення Київського військового ліцею імені Івана Богуна і довгоочікуваний нагрудний знак випускника КВЛ.
Про це повідомляє
Цензор.НЕТ
із посиланням на
"Радіо Свобода".
Фото: Андрій Дубчак
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