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01.06.19 09:30

У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків. ФОТОрепортаж

31 травня 297 юнаків отримали атестати про закінчення Київського військового ліцею імені Івана Богуна і довгоочікуваний нагрудний знак випускника КВЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 01
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 02
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 03
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 04
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 05
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 06
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 07
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 08
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 09
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 10
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 11
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 12
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 13
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 14
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 15
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 16
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 17
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 18
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 19
У ліцеї імені Івана Богуна пролунав останній дзвоник, атестати отримали 297 юнаків 20
Фото: Андрій Дубчак

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