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01.06.19 09:58

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Народний депутат України Наталія Веселова просить президента Володимира Зеленського надати громадянство двом іноземцям, які захищають нашу незалежність у війні з Росією на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомляє на сторінці у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський пообіцяв надати громадянство всім українцям, які повернуться в нашу країну і принесуть нам свій безцінний досвід з-за кордону.

Але не менш важливими для України є люди, яким потрібно надати громадянство насамперед: це іноземці за паспортом, але справжні українці в душі та серці. Це білоруси, молдавани, грузини, росіяни, які п‘ятий рік поспіль віддають свої життя і здоров‘я в боротьбі на незалежність України.

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Я направила клопотання до президента про надання громадянства колишньому бійцеві батальйону "Донбас" білорусу Дмитру Палойці, який і сьогодні служить у 24-й бригаді ЗСУ, і бійцеві батальйону "Київська Русь" громадянину Молдови Станіславу Гібадуліну, який нещодавно втратив кінцівку, підірвавшись на міні.

Сподіваюся, що президент задовольнить моє клопотання і Україна отримає нових громадян, які проливають свою кров за нашу землю!" - написала вона.

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 01
Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 02
Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 03
Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 04

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