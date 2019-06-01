Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу командування ВМС України.
Зараз робоча група ВМС України разом з іноземними колегами проводить планові швартові, маневрені і швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами і механізмами.
Зокрема, 30 травня з бухти Арундле (Балтимор, штат Меріленд) зробив контрольнийх вихід патрульний катер "Слов'янськ" (Р191). Під час походу українські військові разом із представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля і переконалися в його ефективності.
Вже 8 червня очікується прибуття українських екіпажів у Балтимор, де почнеться їх практичний і завершальний етап навчання на катерах Р190 - Р191 із подальшим переміщенням в Україну.