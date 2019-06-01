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01.06.19 14:03

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США. ФОТОрепортаж

Катери ВМС ЗС України типу Island, передані в рамках двостороннього співробітництва між США й Україною, перебувають на завершальній стадії випробувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу командування ВМС України.

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 01

Зараз робоча група ВМС України разом з іноземними колегами проводить планові швартові, маневрені і швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами і механізмами.

Зокрема, 30 травня з бухти Арундле (Балтимор, штат Меріленд) зробив контрольнийх вихід патрульний катер "Слов'янськ" (Р191). Під час походу українські військові разом із представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля і переконалися в його ефективності.

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 02

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Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 03
Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 04

Вже 8 червня очікується прибуття українських екіпажів у Балтимор, де почнеться їх практичний і завершальний етап навчання на катерах Р190 - Р191 із подальшим переміщенням в Україну.

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 05

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