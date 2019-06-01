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01.06.19 15:51

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". ФОТОрепортаж

Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав лікарню "Охматдит" у Києві, де ознайомився з перебігом будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гройсмана у Facebook.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 01

"Будівництво цієї частини медустанови ще не закінчено, але те, що готове, вже вражає. Дитячі палати обладнано, як комфортабельний готельний номер. Кліматична система, що дозволяє контролювати тиск, температуру і вологість всередині кімнати. І найкраще діагностичне обладнання для обстеження дітей", - написав прем'єр.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 02

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Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 03
Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 04

За його словами, відкриття другого корпусу "Охматдиту" допоможе вчетверо збільшити кількість трансплантацій кісткового мозку, вдвічі - інших складних операцій.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 05
Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 06

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Відкриття в 2018 році першого пускового комплексу "Охматдиту" дозволило провести тисячі досліджень на сучасному обладнанні. Близько 100 онкохворих дітей пройшли курс лікування на лінійному прискорювачі, здали кров понад 5 тис. донорів.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 07

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