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01.06.19 16:57

На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю". ФОТОрепортаж

Для того, щоб побудувати успішну країну, її потрібно будувати на міцному фундаменті, "який має складатися з віри, відповідальності і сім'ї".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на Майдані Незалежності, де відбувається Фестиваль "Всі разом - за сім'ю".

За його словами, міцна повноцінна сім’я, що здатна народити, захистити та головне - виховати дітей сьогодні стає одним із найважливіших факторів національної безпеки, від якого залежить майбутнє України.

"Створення умов для повноцінного існування та захисту сім’ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей - повинно стати одним із головних пріоритетів для нашої країни", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що прийшов час створити державну інституцію, яка б опікувалася цими питаннями.

"Необхідно значно посилити державні програми підтримки молодих сімей, фінансову допомогу при народженні та на виховання українських дітей", - резюмував він.

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Фестиваль "Всі разом - за сім’ю" відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України 1-2 червня на Майдані незалежності у Києві. Протягом фестивалю вдень відбулися - показ мод від відомих брендів, музичні номери різних виконавців, вікторини для дітей, спортивні п’ятихвилинки. Ввечері запланована шоу-програма, виступи відомих співаків і музичних гуртів. Хедлайнерами вечірнього шоу є Сергій Бабкін, DETKI, One Light Inside

На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 01
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 02

На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 03
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 04
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 05
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 06
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 07
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 08
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 09
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 10
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 11
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 12
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 13
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 14
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 15
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 16
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 17
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 18
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 19

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