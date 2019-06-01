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01.06.19 21:12

Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У рамках робочої поїздки на Закарпаття, міністр оборони України Степан Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в Мукачевому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 01

До кінця поточного року планується введення в експлуатацію цього сучасного військового містечка, яке передбачатиме розміщення 2 батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру у відповідності до стандартів НАТО.

Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 02
Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 03

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Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 04

Для реалізації зазначеного проекту у 2019 році передбачено 50 млн грн, які будуть спрямовані на будівництво та відновлення 13 об`єктів інфраструктури.

Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 05
Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 06

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Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 07

Зазначимо, що розбудова цього об’єкту здійснюється силами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

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