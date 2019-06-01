Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

До кінця поточного року планується введення в експлуатацію цього сучасного військового містечка, яке передбачатиме розміщення 2 батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру у відповідності до стандартів НАТО.





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Для реалізації зазначеного проекту у 2019 році передбачено 50 млн грн, які будуть спрямовані на будівництво та відновлення 13 об`єктів інфраструктури.





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Зазначимо, що розбудова цього об’єкту здійснюється силами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.