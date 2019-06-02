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02.06.19 20:40

За фактом знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 01

2 червня о 13:40 до служби "102" надійшла інформація про пошкодження пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка. 

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 02

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За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 03

Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ.

"Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, зазнали хімічного опіку очей та були доставлені до лікарні", -.йдеться в повідомленні.

Після надання медичної допомоги співробітники поліції покинули медичний заклад, стан їхнього здоров'я задовільний. 

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 04

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Затриманих в результаті інцеденту немає, до відділу поліції було доставлено, опитано і відпущено одну громадянку.

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