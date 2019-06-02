Мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, метою навчань було вдосконалення практичних навичок командира і штабу батальйону в прийнятті рішення на обстановку, що склалася, управління підпорядкованими підрозділами та вогнем у реальних умовах обстановки; перевірка злагодженості підрозділів; удосконалення практичних навичок особового складу підрозділів під час ведення оборонного бою.
Завдяки бойовому досвіду, отриманому в районі проведення ООС, знанню специфіки управління бойовими діями в реальних умовах, особовий склад бригади продемонстрував ініціативність, самостійність та наполегливість під час виконання завдань. Протягом трьох етапів навчань військовослужбовці проявили високу психологічну стійкість та фізичну витривалість.