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02.06.19 21:01

Мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" взяла участь у батальйонних тактичних навчаннях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, метою навчань було вдосконалення практичних навичок командира і штабу батальйону в прийнятті рішення на обстановку, що склалася, управління підпорядкованими підрозділами та вогнем у реальних умовах обстановки; перевірка злагодженості підрозділів; удосконалення практичних навичок особового складу підрозділів під час ведення оборонного бою.

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Завдяки бойовому досвіду, отриманому в районі проведення ООС, знанню специфіки управління бойовими діями в реальних умовах, особовий склад бригади продемонстрував ініціативність, самостійність та наполегливість під час виконання завдань. Протягом трьох етапів навчань військовослужбовці проявили високу психологічну стійкість та фізичну витривалість.

Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 01
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 02

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Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 03
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 04
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 05
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 06

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