Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ, у пункт пропуску "Піски" на виїзд з України на автомобілі KIA як пасажир їхав громадянин Російської Федерації 1990 року народження. Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одна - з металу сріблястого кольору - "3 копійки" 1916 року випуску, ще одна - з металу жовтого кольору "1/2 копійки", датована 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стародавні монети знайшли під час посадки дерев на Воздвиженці в Києві. ФОТО

Монети вилучено і передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.







Фото: dpsu.gov.ua