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03.06.19 08:12

Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Піски" на Харківщині прикордонники виявили дві монети минулого і позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ, у пункт пропуску "Піски" на виїзд з України на автомобілі KIA як пасажир їхав громадянин Російської Федерації 1990 року народження. Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одна - з металу сріблястого кольору - "3 копійки" 1916 року випуску, ще одна - з металу жовтого кольору "1/2 копійки", датована 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.

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Монети вилучено і передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.

Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ 01
Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ 02
Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ 03
Фото: dpsu.gov.ua

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