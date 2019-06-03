Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Житомирщині, - ДФС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС, в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) і/або придбали корпоративні права кількох підконтрольних підприємств, яким формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у компаній, що займаються реалізацією товарів за готівку.

Надалі здійснювалась підміна номенклатур груп товарів і оформлювався їхній продаж на адресу "клієнтів" конвертаційного центру (вигодонабувачів) - підприємств реального сектору економіки.

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Отримані на рахунки підконтрольних фігурантам підприємств кошти нібито за покупку товарів організатори "конверту" знімали готівкою і повертали клієнтам. Такі послуги коштували вигодонабувачам 13% від суми конвертації.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2018-2019 роки становив понад 200 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні конвертаційного центру, а також в місцях зберігання документів і проживання організаторів незаконної схеми, а також в їхніх автомобілях, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 68 тис. грн, 8,5 тис. дол. США, 500 євро готівкою, а також 38 печаток підконтрольних компаній, печатка приватного нотаріуса, 9 паспортів громадян України, на ім'я яких зареєстровані фіктивні компанії, банківські картки, флеш-накопичувачі, комп'ютерну техніку та автомобіль.

Триває слідство.





