Канал постачання контрабандного спирту з Молдови ліквідовано на Буковині, вилучено продукції на 4 млн гривень, - ДФС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС, у рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 КК України було встановлено, що на відстані 1200 метрів від лінії українсько-молдовського державного кордону на території колишнього фермерського господарства функціонує незаконний склад, у якому зберігають контрабандний спирт.

Спирт із території Молдови завозив поза митним контролем власними автомобілями місцевий підприємець, накопичував на виявленому складі та реалізовував на території Чернівецької та прилеглих до неї областей.

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За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 19 тис. 820 літрів спирту вартістю майже 4 млн грн та 5 транспортних засобів, облаштованих схованками для незаконного переміщення спирту, а також порожні бочки та обладнання для перекачування спирту. Загальна сума вилученого майна становить 5 млн 364 тис. грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України. Триває слідство.

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