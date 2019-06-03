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03.06.19 12:56

Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС. ФОТОрепортаж

У Миколаївському порту зупинено спробу імпорту в Україну через фіктивну компанію і накладено арешт на партію базової оливи вартістю близько 7 мільйонів доларів США. Така олива використовується, як один із компонентів під час нелегального виробництва дизельного пального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.

Вантаж було затримано в рамках операцій "Рубіж" і "Бастіон" спільно співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області та ГУ ДФС у Миколаївській області, Миколаївської митниці та Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.

Нафтопродукти були ввезені в Миколаївський порт однією і тією ж компанією, але двома партіями, загальний обсяг яких становить 11,4 тис. метричних тонн. Виробниками цієї сировини значилися компанії з Росії та Греції.

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У ході розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст.28 та ч.1 ст. 205 КК України було опитано керівника, головного бухгалтера та засновника компанії, заявленої одержувачем вантажу, який повідомив, що не має жодного стосунку до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, зареєстрував його і погодився стати посадовою особою за грошову винагороду.

На пально-мастильні матеріали, загальною вартістю майже 7 млн дол. США (в еквіваленті - понад 186 млн грн). за рішенням суду накладено арешт.

Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС 01
Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС 02
Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС 03
Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС 04
Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС 05
Контрабандну партію нафтопродуктів вартістю майже $7 млн за​​арештовано в Миколаївському порту, - ДФС 06

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