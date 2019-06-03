Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Глави держави.

"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", – цитує президента Зеленського його прес-служба.

Він зазначив, що працівники СБУ мають довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища президента.

"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", – зауважив Зеленський.

Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка, які знекровлюють країну, мають бути подолані.

"СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", – зазначив т.в.о. голови СБУ.

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Він наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.

"Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми", – наголосив Баканов.

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