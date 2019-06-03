Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР. ДОКУМЕНТ

Відповідний законопроект №10358 зареєстровано у Верховній Раді, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Законопроект спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в пояснювальній записці.

Читайте також: Президентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук

У документі 8 аркушів. Профільним визначено парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Также читайте: Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая









Читайте также: Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами





Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено, - радник Зеленського Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.