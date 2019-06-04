Українська збірна виграла перший чемпіонат Європи з футболу серед учасників бойових дій. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, збірна України виборола "золото", "срібло" - збірна Данії, а "бронзу" - збірна Грузії.

Впродовж трьох днів чотири збірні змагались за перемогу. Матчі першого та другого турів чемпіонату Європи проходили на тренувальній базі ФК "Динамо" в Конча-Заспа. Фінальні матчі відбулися на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

У фіналі збірна України не залишила шансів Данії – 5:0. А в матчі за третє місце збірна Грузії здобула перемогу над Норвегією 3:1.

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Футбольна Ліга учасників АТО - єдиний в Україні чемпіонат з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій - захисників України.

Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО сезону 2019 року складається із 88 команд, а це близько 3000 військових, які будуть змагатися між собою в два кола, весна та осінь, в шести дивізіонах: "Захід", "Схід", "Північ", "Південь", "Центр" та "Київ". Головний трофей сезону – Кубок героїв АТО.

За результатами змагань переможці регіональних дивізіонів матимуть можливість розіграти перехідний Кубок Героїв АТО на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського 14 жовтня до Дня Захисника України.







Фото: ukrinform.ru