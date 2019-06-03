Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
03.06.19 21:04

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами. ФОТОрепортаж

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби, які залучені до складу Об'єднаних сил, припинили роботу неліцензованої пилорами в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 01

Зокрема, було встановлено, що в одному з населених пунктів області місцева мешканка організувала і забезпечувала функціонування пилорами без отримання ліцензії на здійснення деревообробки за допомогою машин і устаткування підвищеної небезпеки.

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 02

Дивіться також: На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату. ФОТО

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 03

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання дві стрічкові пилорами, два торцювальні верстати, три циркулярні пилки і 25 кубометрів технологічного лісового матеріалу загальною орієнтовною вартістю 1 млн 790 тис. грн.

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 04
На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Організаторів виробництва фальсифікованого алкоголю судитимуть на Дніпропетровщині

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 06

За даним фактом стосовно згаданої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100