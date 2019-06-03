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03.06.19 23:48

НАЗК проводить повну перевірку декларації "співаючого ректора" Поплавського, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію народного депутата України і ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського, який фігурує в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Про це йдеться у відповіді НАЗК, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info..

НАЗК проводить повну перевірку декларації співаючого ректора Поплавського, - Bihus.Info 01

В редакції нагадують, що Михайло Поплавський забув вказати в декларації користування житловим будинком площею 1 067 кв. м, хоча регулярно викладає фотографії цього будинку у своїх офіційних акаунтах у соціальних мережах Facebook, Instagram із хештегом "будинок". Про це йдеться в розслідуванні Антона Столярова.

НАЗК проводить повну перевірку декларації співаючого ректора Поплавського, - Bihus.Info 02

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Оскільки недекларування цих відомостей у декларації може спричинити адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, юристи звернулися в НАЗК і отримали рішення про проведення повної перевірки декларації М. Поплавського.

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