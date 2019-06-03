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03.06.19 22:01

Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ

Зареєстрований американський лобіст Даг Шоен подав до Мін'юсту США документи, згідно з якими надавав послуги українському олігарху Віктору Пінчуку.

Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, метою переказів коштів, як заявлено, було "наукове збагачення, навчання і повторення офіційної і застосовуваної англійської мови, яка використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім'ї іноземного замовника", йдеться в документах.

"Нові документи подано відповідно до FARA (Закону про реєстрацію іноземних агентів США. - Ред.) лобістом Дагом Шоеном - іноземним агентом Віктора Пінчука, який, за повідомленнями приніс скандально відомий звіт, пов'язаний із Манафортом щодо України, Грегу Крейгу - показує проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... "репетиторство", - звернула увагу у своєму Twitter дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 01
Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 02

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Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 03
Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 04
Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 05

Йдеться про звіт 2012 року стосовно ув'язнення Юлії Тимошенко, яка на той час була одним із основних політичних конкурентів колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

Віктор Пінчук працює з Дагом Шоеном для просування філантропічних проектів і персонального бізнесу з 2011 року, вказують документи, подані раніше в Міністерство юстиції США. Даг Шоен близький до Демократичної партії США, він працював у кампанії з обрання президента Білла Клінтона в 1996 році.

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