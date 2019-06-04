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04.06.19 08:41

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії. ФОТОрепортаж

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях SABER GUARDIAN-2019, що відбуваються на території Румунії, до яких залучаються представники шістнадцяти країн.

Про це повідомляє прес-служба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Серед учасників - представники Албанії, Болгарії, Боснії, Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Польщі, Германії, Румунії, США та України. Україну на цих маневрах представляє зведена ротно-тактична група 25 окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Зведена РТГр 25 бригади буде виконувати навчальні завдання у рамках навчань, у складі механізованого батальйону Збройних сил Румунії за підтримки інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки на території міжнародного навчального центру с. Чінку (Румунія)", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Командування ДШВ ЗСУ в соцмережі "Фейсбук" у вівторок вранці.

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Навчання триватимуть понад два тижні, в кілька етапів на різних ділянках військового полігону.

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 01
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 02
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 03
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 04
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 05
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 06
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 07
Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 у Румунії 08

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