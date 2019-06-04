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04.06.19 10:12

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці". ФОТОрепортаж

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ прибрали імпровізований меморіал вбитому поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому 5-річному хлопчику і замалювали написи "вбивці" та "Аваков".

Про це на своїй сторінці в Facebook сповідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна і оприлюднила відповідні фотографії, передає Цензор.НЕТ

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 01

"Іграшки прибрали. Свічки теж. При нас вивезли шини", - зазначила вона.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 02

Крім цього, на асфальті також замалювали написи "Аваков" і "Вбивці", які напередодні зробили активісти.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 03

Також фотографію, як вивозили іграшки, оприлюднила активістка Ольга Решетилова в Facebook.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 04

Як повідомлялося, увечері 3 червня десятки людей зібралися під будівлею МВС, вимагаючи справедливого покарання для поліцейських, які підозрюються у вбивстві п'ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 05
З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 06

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

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