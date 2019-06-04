5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Перший брифінг нещодавно обраного президента України Володимира Зеленського був анонсований як відкритий захід для всіх охочих журналістів. Він мав проходити на ґанку Адміністрації президента (АП) на вулиці Банковій у Києві, яку нещодавно відкрили для вільного проходу. Брифінг мав бути спільним разом з колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Як зазначає видання, жодних акредитацій для представників ЗМІ не передбачалося. Це все, що анонсувалося. Більше жодної інформації.

Така відкритість до журналістів і присутність на першому брифінгу Леоніда Кучми настільки заінтригувала, що на ґанок до Адміністрації президента на перший офіційний брифінг Зеленського зібралося дуже багато журналістів з українських та міжнародних видань і телеканалів. Утім, стіл на ґанку, який технічні працівники Адміністрації президента встановили для мікрофонів ЗМІ, так і залишився порожнім. Перед початком заходу журналістам повідомили, що брифінг перенесли всередину будівлі.

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Оскільки АП - це режимний об'єкт, куди можна потрапити, лише пройшовши через систему металошукачів та сканування співробітниками Управління державної охорони, то відразу на вході сформувалася довжелезна черга з журналістів, які поспішали встановити камери та технічне оснащення до його початку. Черга рухалася досить повільно. Усі нервували.

"Та без нас же не почнуть. Нас же навіщось покликали!?" - жартували працівники ЗМІ, очікуючи своєї черги.



Фото: DW

Протягом години всередину адміністрації президента вдалося потрапити лише половині журналістів, які прийшли на перший брифінг нового президента. Дехто з журналістів не витримував і після вимоги державної охорони здати мобільні телефони, аби потрапити на брифінг, нервово виходив з черги, вигукуючи: "А як же ж країна у смартфоні? Як працювати? Як передавати новини?".

Як пише DW, через годину стояння у черзі стало зрозуміло, що свій брифінг Володимир Зеленський вже почав і за п'ять хвилин одразу ж закінчив. Під час брифінгу Зеленський повідомив, що повернув до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, яка покликана знайти рішення конфлікту на Донбасі, другого президента України Леоніда Кучму, який представляв у ній офіційний Київ до 2018 року. Про це повідомили ті журналісти, у кого охоронці не забрали смартфони і вони змогли подивитися у YouTube пряму трансляцію брифінгу телеканалами-щасливчиками, яким вдалося таки потрапити в середину будівлі. Разом з тим, їм не вдалося на брифінгу поставити жодного запитання ні нинішньому, ні колишньому президенту. Кореспондентка DW так і не змогла зайти до будівлі. Журналісти були обуреними та розчарованими.

"Той випадок, коли хочеться аплодувати... Браво! А навіщо відповідати на запитання журналістів", - відразу написала на сторінці Facebook журналістка білоруської служби "Радіо Свобода" Алена Літвінава.

В Інституті масової інформації (ІМІ) збентежені таким ставленням до журналістів. Директор ІМІ Оксана Романюк, зазначає, що новий Президент мав бути відкритим для суспільства.

"Це означає, що він має системно зустрічатися з медійниками, проводити прес-конференцій та регулярно звітувати перед суспільством за свої дії на вищій державній посаді, а не просто постити милі приватні відео в соцмережах. Хотілося б, щоб прозорість і підзвітність стали ключовими принципами для нової влади", - сказала виданню Оксана Романюк.

DW також звернулася за коментарями до Ірина Побєдоносцевої, соратниці Зеленського, яка відповідає тепер за інформаційну політику в Адміністрації президента. За її словами, брифінг на ґанку АП з міркувань безпеки в останній момент заборонило Управління державної охорони, тому перший брифінг президента вийшов саме таким.

"Я вибачилась перед усіма. Це технічний оргмомент. Ми планували проводити на вулиці, але служба безпеки переформатувала нашу подію, тому сталася така прикра ситуація. Ми врахуємо, аби надалі такого не відбувалося", - зазначила Побєдоносцева.