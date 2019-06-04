ДБР і СБУ викрили рейдерів, які захопили підприємство і вимагали за повернення 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"Для здійснення рейдерського захоплення залучено посадову особу Державної служби геології та надр України, а також інших посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів. Так, з грудня 2018 року по червень 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо безпідставні правочини, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства. За повернення кар’єру від підприємця вимагали 10 млн грн. 3 червня 2019 року двох учасників рейдерської схеми затримано під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів США за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів США за вирішення питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

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"Спільною роботою ДБР та СБУ довели, що можна захистити підприємців, встановити справедливість та притягнути винних до відповідальності, навіть якщо злочинці простягли свій вплив на правоохоронні та державні органи. ДБР – союзник для всіх, хто захищає підприємців та закон", - заявив директор ДБР Роман Труба.

"Хороший приклад спільної роботи СБУ і ДБР", - додав тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов.

За даними ДБР, організатори схеми протиправно заволоділи майном та вимагали від підприємця: 390 тисяч доларів за повернення майна, погрожували передати його третім особам; 30 тисяч доларів США за поновлення ліцензії на видобування надр та оформлення акту перевірки кар’єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

"Службові особи Державної служби геології та надр України шляхом перевірок у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили спротив рейдерському захопленню. Проведено обшук у Голови Державної служби геології та надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України. Усього проведено 10 обшуків в Києві та двох областях України. Один — невідкладний в приміщенні відділення "Приватбанку", де рейдери отримали гроші. До реалізації даного провадження задіяно більше 70 працівників: слідчі Теруправління ДБР у м. Хмельницькому; оперативні працівники військової контррозвідки СБУ; процесуальні керівники Генеральної прокуратури України; співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ", - зазначили в ДБР.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Кримінального кодексу України.











