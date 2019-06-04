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04.06.19 11:03

Із померлим ексзаступником командира "Азова" із застосування артилерії Ігорем Прозапасом (позивний Кіхот) попрощаються завтра в Запоріжжі. ФОТО

Життя колишнього воїна полку "Азов" Ігоря Прозапаса, позивний Кіхот, передчасно обірвалося, ймовірно, від серцевого нападу.

Про це повідомив його старший брат Валерій Прозапас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на forpost.

У середу, 5 червня, об 11.00 на Майдані Героїв в Запоріжжі навпроти Запорізької ОДА відбудеться прощання з Ігорем Прозапасом (Кіхотом).

"3 червня, ймовірно, від серцевого нападу, дуже несподівано для всіх Ігор помер. Всі його знали як сильного, вольового і сміливого, тому раптова смерть є великою втратою для багатьох, а найперше для України. Ігор Прозапас багато років захищав Україну від російських окупантів, мріяв про вільну і незалежну Україну", - зазначає видання.

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Із померлим ексзаступником командира Азова із застосування артилерії Ігорем Прозапасом (позивний Кіхот) попрощаються завтра в Запоріжжі 01

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