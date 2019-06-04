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04.06.19 11:07

ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Харкова встановлює обставини ДТП, у якому постраждало 15 осіб. Усіх постраждалих доставлено в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги з травмами різної тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Харківській області.

"Подія сталася близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі "Рено Мастер" та маршрутний мікроавтобус "Рута". Попередньо, внаслідок аварії травм зазнали два пасажири іномарки та 13 пасажирів маршрутки. Зараз лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція 01

Повідомляється, що на місці події працює слідчо-оперативна група Немишлянського відділу поліції та слідчі відділу СУ ГУНП у Харківській області.

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ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція 02

Причини і обставини ДТП встановлюються.

ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція 03
Фото: Нацполіція

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