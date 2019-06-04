Прикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Так, напередодні в понеділок під час оформлення пасажирів авіарейсу "Мінськ-Одеса" прикордонники Одеського загону зупинили уродженку Москви - громадянку Російської Федерації.

"Стосовно неї охоронці кордону мали інформацію, згідно з якою ця особа здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України, публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

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Громадянці РФ 1985 року народження відмовлено в перетині держкордону України, відповідну інформацію передано СБУ.