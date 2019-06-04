Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Щоразу з чистого аркуша...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО
Покаяння
Нові обличчя в політиці
Скоро на каналі Г+Г
Читайте на "Цензор.НЕТ": Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО
Полювання на краба
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Весна пройшла, настало літо...
Політичний боулінг
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