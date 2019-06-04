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04.06.19 18:10

Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Щоразу з чистого аркуша...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Покаяння

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного"

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нові обличчя в політиці

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Скоро на каналі Г+Г

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Полювання на краба

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Важлива думка...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Весна пройшла, настало літо...

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Політичний боулінг

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