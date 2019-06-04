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04.06.19 19:10

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали на хабарі слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від мешканця Дружківки 2 тисячі доларів США. За цю суму посадовець обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 02

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Співробітники СБУ задокументували факт отримання слідчим поліції 10 600 гривень – частини неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Краматорська після одержання 40 тисяч гривень – чергової суми хабара.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 03

Під час затримання зловмисник чинив опір, намагався втекти і скоїв ДТП.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 04

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Вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

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