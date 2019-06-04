Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від мешканця Дружківки 2 тисячі доларів США. За цю суму посадовець обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання слідчим поліції 10 600 гривень – частини неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Краматорська після одержання 40 тисяч гривень – чергової суми хабара.
Під час затримання зловмисник чинив опір, намагався втекти і скоїв ДТП.
Вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.