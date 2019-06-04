Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, під час зустрічі сторони обговорили напрямки подальшого військового співробітництва між Україною і Великою Британією, зокрема, подальшого реформування Збройних сил, підготовки українських підрозділів у рамках програми "Orbital" і розширення мовної підготовки для офіцерів вищих штабів ЗС України.

Також генерал-лейтенант Руслан Хомчак подякував Джудіт Гоф за допомогу і підтримку і зазначив, що керівництво Збройних сил України і надалі налаштоване на продовження співпраці з раніше розпочатим напрямками.

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Зі свого боку Джудіт Гоф запевнила, що Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії.







Фото: mil.gov.ua

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