Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда. ФОТОрепортаж

На брифінгу після зустрічі глава держави заявив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Окремо хочу наголосити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", – сказав Зеленський.
Президент України також сказав, що наша держава і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія. "І разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною в її боротьбі проти агресії", – Зеленський.
Він додав, що завдяки консолідованим зусиллям України і Польщі вдалося залучити ЄС до активніших дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС і Україні.
Президент України зазначив, що Польща є "непохитним захисником на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України".
"В Україні дуже високо цінують рішучу підтримку Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН", – наголосив він.
Зеленський також прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, сказав Дуда.
"Я радий, що Ви прийняли моє офіційне запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни. Я буду щасливий вітати Вас у Варшаві", – сказав польський лідер.
У свою чергу Зеленський констатував, що "із задоволенням приймає запрошення президента Дуди".
Фото: прес-служба президента