Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Із чорних щілин на світло продовжує виповзати найнеймовірніша політична нечисть. 5 червня в Українському домі (Хрещатик, 2) о 10:00 відбудуться вибори нового складу Громадської ради при КМДА на період 2019-2021. Детальніше про це можна почитати за посиланням. Серед допущених до цього процесу організацій у списку можна побачити ГО "Коралі", яке очолює колишній народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов", - повідомив журналіст.





"13 квітня 2014 року Лук'янов разом з натовпом "казаков", гопників і російських "туристів" брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Тоді, після заходу в Слов'янськ угруповання Гіркіна, подібні захоплення відбулися по всій області, і Харцизьк не став винятком. Того дня із захопленої будівлі були зірвані українські прапори, а замість них була вивішена символіка "ДНР". Лук'янов виступав на мітингу під прапорами сепаратистів, підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України, розповідав про те, як застерігав бійців ЗСУ застосовувати силу проти "свого народу" тощо", - нагадав Казанський.





"Чесно кажучи, думав, що цей персонаж сидить десь у Криму або в Росії, але ні. Виявляється, Лук'янов спокійно живе в ненависному йому Києві, від якого він сам же закликав відділятися. Більше того - тепер Лук'янов хоче пролізти в Громадську раду при КМДА і, таким чином, брати участь в управлінні столицею. Повиступав під прапорами "ДНР", розпалив конфлікт, нацькував співгромадян і втік із Донбасу. Нехай інші тепер мучаться і живуть у резервації. Дивно. Здавалося б, домоглася людина свого. Захистив Харцизьк від бандерівців, українізації, вишиванок тощо. Так і їдь туди, насолоджуйся життям. Ти ж хотів "русский мир", так ось він. Але ні. Чомусь Лук'янов не хоче жити в "республіці" і працювати в "народній раді ДНР", а їде в Київ, до "хунти" і "фашистів"", - резюмував журналіст.