50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 34% опитаних заявили, що Україна рухається у правильному напрямку, 37% – протилежної думки, ще 29% – не визначилися. Динаміка зміни настроїв населення у позитивний бік далі продовжується. Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед мешканців Центру та Півдня, наймолодших респондентів, а також виборців партій "Слуга народу" та "Сила і честь". Натомість прихильники партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" – найбільш песимістичні в цьому питанні.

Абсолютна більшість (88%) очікують радикальних змін в країні. Лише 4% виступають за стабілізацію ситуації, аби не було гірше, 5% – за повернення у минуле. Запит на зміни притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп.

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Половина опитаних задоволені діяльністю новообраного Президента В.Зеленського, лише 11% – протилежної думки. При цьому 39% ще не змогли оцінити роботу новообраного Глави держави. Діяльністю колишнього Президента П.Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені. Діяльністю очільника Уряду В.Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені більш як 90% опитаних.















Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.