П'ятирічного Кирила Тлявова поховали в Переяславі-Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Хлопчика відспівали у дворі будинку в повній тиші, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

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Після цього труну з тілом убитого понесли на міське кладовище в супроводі близько 100 осіб. Серед них була одна співробітниця поліції з квітами і мер міста Переяслав-Хмельницький - Тарас Костін.

Під час процесії одній із жінок стало зле, і вона пересіла в автомобіль.

Люди мовчали і тільки іноді майже пошепки говорили про вбивство дитини, "реформу поліції", про те, "покарають чи ні" винних. Місцеві впевнені, що поліцейських, підозрюваних у вбивстві, хочуть "відмазати".

На кладовищі люди мовчки стали навколо маленької труни. Батьки тихо плакали.

"Це не так просто тут стояти, відчуття такі, ніби втратив частину тіла", - сказав на прощання з дитиною священник.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.