Всі 199 окружних виборчих комісій сформовано в максимальному складі, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА", правом подати свої кандидатури до складу ОВК скористалися всі 6 партій, які мають парламентські фракції, а також 25 з 29 партій, які висували списки кандидатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Усі окружні виборчі комісії було утворено в максимальному складі (18 осіб) і всього до складу ОВК включено 3 582 особи (з яких 59% - жінки). У гендерному розрізі найменша кількість жінок до складу ОВК була делегована партіями "Сила і Честь" (37%), "Правий Сектор" (42%) і ВО "Свобода" (42%), тоді як найбільше жінок до складу ОВК внесла партія "Солідарність жінок України" (70%). Основними віковими групами серед членів ОВК є особи віком від 31 до 50 років (таких нараховується майже 50%) і від 51 до 70 років (35%).

Майже всі парламентські партії (фракції) делегували свої кандидатури до максимально можливої кількості ОВК (199-ти). Лише "Самопоміч" внесла свої кандидатури до складу 184 ОВК (з 199-ти). У цілому ж найбільше кандидатур до складу ОВК (за результатами жеребкування та на основі фракційних квот) делегували "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (309 осіб), "Радикальна партія Олега Ляшка" (307 осіб), "Народний фронт" (305 осіб), "Батьківщина" (300 осіб) і "Опозиційний блок" (290 осіб). Ці чотири партії отримали по дві особи в складі близько половини утворених ОВК. За результатами жеребкування найбільше представництво в складі ОВК отримала партія "Відродження" (114 осіб) та партія "5.10" (114 осіб), найменше – "Сила людей" (47 осіб).

Зазначається, що до основних повноважень ОВК відноситься встановлення підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу, утворення спеціальних дільниць на тимчасовій основі, реєстрація офіційних спостерігачів, визнання голосування на виборчій дільниці недійсним (у окремих випадках).

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