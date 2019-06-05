Український воїн Владислав Бережний загинув від кулі снайпера терористів 5 червня. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив волонтер Книги Пам'яті полеглих за Україну Святослав Смук.

Владислав Бережний народився 11.06.1996 року. Навчався в Сватівській школі №6. Після школи півроку працював на одному з місцевих підприємств. На війну хлопець пішов у 18 років. У січні 2015 року підписав довгостроковий контракт - до завершення особливого періоду.

Другий контракт Владислав підписав у 2017. У березні 2018 у газеті "Голос громади" вийшло інтерв'ю з ним.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

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