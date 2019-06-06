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06.06.19 14:24

Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в Генічеському районі поблизу с. Миколаївка сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої дві людини загинули і ще одна людина була госпіталізована.

Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Близько 8:10 на лінію "102" поліції Херсонської області надійшло повідомлення, що в Генічеському районі на 514 км автодороги державного значення Харків-Сімферополь-Ялта сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місці події поліцейські попередньо встановили, що між автомобілями Volkswagen Passat B6 і "ВАЗ 2106" сталося зіткнення. Після чого іномарка виїхала на узбіччя, де була зупинка громадського транспорту "с. Миколаївка"", - сказано в повідомленні.

Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція 01

Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, в дорожньо-транспортній пригоді постраждала родина місцевих жителів, які чекали приїзду рейсового автобуса.

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В результаті наїзду автомобіля Volkswagen на зупинку на місці від травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. Такожу Генічеську районну лікарню був госпіталізований 35-річний брат загиблих, де встановлюється ступінь його травмування.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція 02

Зараз на місці ДТП працюють співробітники слідчого управління та фахівці експертно-криміналістичного центру.

Винуватець події буде затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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