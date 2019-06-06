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06.06.19 15:44

З воїном 54-ї ОМБр Владиславом Бережним, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Попасній. ФОТО

5 червня в районі населеного пункту Золоте-1 від кулі снайпера найманців РФ загинув Владислав Бережний, сержант, командир бойової машини - командир відділення 54-ї окремої механізованої бригади.

З воїном 54-ї ОМБр Владиславом Бережним, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Попасній. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 7 червня, у місті Попасна Луганської області об 11.00 відбудеться прощання з Владиславом Бережним, 1996 року народження, уродженцем міста Сватове, сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 червня в районі населеного пункту Золоте-1 від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Владислав Бережний народився 11.06.1996 року. Навчався у Сватівській школі №6. Після школи пів року працював на одному з місцевих підприємств. На війну хлопець пішов у 18 років. У січні 2015 року підписав довгостроковий контракт - до завершення особливого періоду. Другий контракт Владислав підписав у 2017 році.

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У нього залишилися дружина та двоє дітей.

З воїном 54-ї ОМБр Владиславом Бережним, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Попасній 01

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