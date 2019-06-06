Білецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога". ВIДЕО

Про це заявив народний депутат і лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за проект закону №3433. Ним передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, що брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Завдяки цьому рішенню процедуру отримання українського громадянства іноземними добровольцями, учасниками АТО (ООС) буде спрощеною. Внесені до закону зміни також гарантують іноземним бійцям право на тимчасове проживання в Україні. Крім того, примусова депортація іноземних добровольців, значна кількість яких – громадяни Росії, до держави-агресора або країн, що не визнають територіальну цілісність України, відтепер забороняється.

Нагадаємо, що співавтором проекту закону №3433 був народний депутат та лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький. На розгляд українського парламенту вказаний законопроект був поданий ще у 2015 році, а у жовтні 2017 року він був прийнятий за основу.

Щоб пришвидшити процес прийняття вкрай важливого для іноземних бійців рішення, 4 червня "Національний Корпус" влаштував мітинг під Адміністрацією президента. Тоді представник адміністрації Володимира Зеленського зустрівся з націоналістами та від імені глави держави пообіцяв підтримку у вирішення питання з іноземними добровольцями. Сьогодні, в день голосування, представники "Національного Корпусу" також зібралися, але вже під стінами Верховної Ради.

"Зруйнувати надмірну бюрократію та "совкові" підходи у сфері визнання правового статусу іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, потрібно було вже давно. Однак совість українських депутатів прокинулася тільки зараз! Після того як до цього закликав "Національний Корпус". Спільними зусиллями нам знову вдалося зламати систему та відстояти права бійців, які боролися і будуть боротися за Україну до кінця", – заявив після голосування ВРУ Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

"Разрушить чрезмерную бюрократию и "совковые" подходы в сфере признания правового статуса иностранцев, участвовавших в защите территориальной целостности Украины, нужно было уже давно. Однако совесть украинских депутатов проснулась только сейчас! После того как к этому призвал "Национальный Корпус". Совместными усилиями нам снова удалось взломать систему и отстоять права бойцов, которые боролись и будут бороться за Украину до конца", – заявил после голосования ВРУ Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

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